Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage

Courses à l’hippodrome

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 11:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Découvrez le lancement de la saison des courses à Châtelaillon-Plage ! Au programme 7 courses de trot palpitantes, partagez passions et émotions. Un incontournable à ne pas manquer!

Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 07 62

English : Races at the racecourse

Discover the launch of the racing season at Châtelaillon-Plage! On the program: 7 thrilling trotting races, share your passions and emotions. A not-to-be-missed event!

L’événement Courses à l’hippodrome Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage