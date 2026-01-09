Courses à l’hippodrome Hippodrome Châtelaillon-Plage
Courses à l’hippodrome
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-11-08 11:00:00
fin : 2026-11-08
2026-11-08
Découvrez le lancement de la saison des courses à Châtelaillon-Plage ! Au programme 7 courses de trot palpitantes, partagez passions et émotions. Un incontournable à ne pas manquer!
Hippodrome 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 07 62
English : Races at the racecourse
Discover the launch of the racing season at Châtelaillon-Plage! On the program: 7 thrilling trotting races, share your passions and emotions. A not-to-be-missed event!
