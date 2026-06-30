Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Courses au trot de Biarritz

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Courses de trot à l’hippodrome des Fleurs à Biarritz , en juillet ( 13 soirées au programme)

nos Amis de Donostia seront présents et Bia in Jazz reviendra. Le Prix Côte Basque Madame mettra en lumière ce groupe devenu national.

La piste de l’Hippodrome des Fleurs est atypique avec ses virages relevés et sa corde à droite.

D’une longueur de 803 mètres, elle est une des plus courtes de France.

Sa proximité avec le public permet à celui-ci de vivre intensément le spectacle qui se déroule sous ses yeux.

5 à 6 courses par soirée.

Restauration sur place. .

Hippodrome des fleurs Avenue du Lac Marion Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 91 56

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English : Courses au trot de Biarritz

L’événement Courses au trot de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Biarritz