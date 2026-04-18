Courses Camarguaise dans les arènes de St Etienne du Grès 2026 Arènes de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès
Courses Camarguaise dans les arènes de St Etienne du Grès 2026 Arènes de Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès samedi 18 avril 2026.
Saint-Étienne-du-Grès
Courses Camarguaise dans les arènes de St Etienne du Grès 2026
Samedi 18 avril 2026 à partir de 16h.
Vendredi 15 mai 2026 à partir de 16h.
Jeudi 11 juin 2026.
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 16h30.
Lundi 10 août 2026 à partir de 16h30.
Mercredi 19 août 2026.
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 16h.
Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 16h. Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-15 2026-06-11 2026-07-13 2026-08-10 2026-08-19 2026-09-19 2026-10-16
Courses Camarguaise dans les arènes de St. Etienne du Grès pour la saison 2026
Programme:
18 avril 16h Course Camarguaise 1ère série du Trident d’Or
15 mai 16h Féria des Tauromachies
11 juin Course École des Raseteurs
13 juillet 16h30 2ème série du Trident d’Or
10 août 16h30 Demi-finale du Trident d’Or
19 août Trophée des jeunes pousses
19 septembre 16h Finale Honoré Tardieu
16 octobre 16h Course Ligue PACA .
Arènes de Saint-Étienne-du-Grès 2 avenue des Arènes Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 00 77 agcft@hotmail.com
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English :
Courses Camarguaise in the arena of St. Etienne du Grès Season 2026
L’événement Courses Camarguaise dans les arènes de St Etienne du Grès 2026 Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-04-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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