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Balade nature Herbier des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès

Balade nature Herbier des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès dimanche 13 septembre 2026.

Ville
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Département
Bouches-du-Rhône
Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Saint-Étienne-du-Grès

Balade nature Herbier des Alpilles

Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 11h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Balade nature
Herbier des Alpilles
Balade en forêt à la découverte des trésors naturels ensemble, nous constituerons un herbier d’arbres et de plantes médicinales locales.
Avec Julien Perez
Balade nature
Herbier des Alpilles
Balade en forêt à la découverte des trésors naturels ensemble, nous constituerons un herbier d’arbres et de plantes médicinales locales.
Avec Julien Perez   .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature Walk
Alpilles Herbarium
A walk through the forest to discover natural treasures: together, we’ll create a herbarium of local trees and medicinal plants.
With Julien Perez

L’événement Balade nature Herbier des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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