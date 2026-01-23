Saint-Étienne-du-Grès

Balade nature Herbier des Alpilles

Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 11h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 11:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Balade nature

Herbier des Alpilles

Balade en forêt à la découverte des trésors naturels ensemble, nous constituerons un herbier d’arbres et de plantes médicinales locales.

Avec Julien Perez

Balade nature

Herbier des Alpilles

Balade en forêt à la découverte des trésors naturels ensemble, nous constituerons un herbier d’arbres et de plantes médicinales locales.

Avec Julien Perez .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Nature Walk

Alpilles Herbarium

A walk through the forest to discover natural treasures: together, we’ll create a herbarium of local trees and medicinal plants.

With Julien Perez

L’événement Balade nature Herbier des Alpilles Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles