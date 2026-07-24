Fête Votive de la Saint Éloi à St. Etienne du Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès
jeudi 6 août 2026 · Centre-Ville · Saint-Étienne-du-Grès
Informations pratiques
Saint-Étienne-du-Grès
Fête Votive de la Saint Éloi à St. Etienne du Grès
Du jeudi 6 au mardi 11 août 2026. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-06
Rendez-vous incontournable de l’été Fidèle à ses traditions, Saint-Étienne du Grès soutient ses associations pour proposer la très attendue fête votive de la Saint-Éloi, du 7 au 11 aoûtEnfants
Un rendez-vous qui attire chaque année de nombreux admirateurs de ces courses spectaculaires de la charrette de Saint-Éloi. Rendez-vous au premier virage samedi 8 et dimanche 11 août!
Programme pour la Saint-Eloi 2026
• Samedi 1 août
10H00 Tournée de distribution des tortillades dans le village.
• Jeudi 6 août
9h: Confection des bouquets
15H00 Garniture de la Charrette dans la Cour de la mairie
21H Vachettes Piscine Arènes
• Vendredi 7 août
19H00 Sardinade avec Benedetto & Farina place de la Mairie
21H00 Soirée DJ Dream Music Event Coeur du village
22H00 Encierro avec la Manade des Alpilles Parking Salle des Fêtes
• Samedi 8 août
11H00 17H00 Journée spéciale minots avec jeux d’eau Coeur du village
19H00 Course de la Charrette devant l’Oratoire de la Saint-Eloi
20H00 Aubade au Président Devant la salle des fêtes
21H00 Repas soirée DJ Enzo C Coeur du village
21H Soirée ‘Fiesta Loca’ place de la Mairie
22H00 Encierro avec la Manade des Alpilles Parking salle des fêtes
• Dimanche 9 août
7H30 Messe et déjeuner des charretiers (6 ter, avenue des Cigales)
9H45 Grand Messe de Saint-Eloi à l’église.
11H00 Défilé, bénédiction et course de la charrette avec la Peña du Grès & Lou Riban Esteven
19H Abrivado des gardianou du Mas de Laudun, Rue de la République
20H30 Repas Cœur du village
21H00 Animation musicale avec l’orchestre Newzik (offert par la Mairie)
• Lundi 10 août
8H00 Messe à la mémoire des défunts suivie du dépôt des bouquets au cimetière.
11H00 Abrivado avec la Manade Conti Avenue de la République
13H00 Repas Cour de la mairie
16H30 Demi-finale Trident d’Or Arènes
20H30 Repas Soupe au Pistou Soirée Blanche coeur du village
21H00 Animation musicale l’Orchestre Laurent Comtat (offert par la Mairie)
Tickets au Café du vieux Grès, à la boulangerie Au Grès du Pain, au Tabac Presse et auprès des membres de la Saint Eloi. .
Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46
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English :
A not-to-be-missed summer rendezvous True to its traditions, Saint-Étienne du Grès is supporting its associations to put on the eagerly-awaited fête votive de la Saint-Éloi, from 7 to 11th of August.
L’événement Fête Votive de la Saint Éloi à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-07-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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