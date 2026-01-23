UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende Saint-Étienne-du-Grès

Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende Saint-Étienne-du-Grès vendredi 18 septembre 2026.

Ville
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Département
Bouches-du-Rhône
Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Étienne-du-Grès

Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende

Vendredi 18 septembre 2026 de 20h à 22h. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Conférence
La Cabro d’Or, symbole et légende
Michel Benedetto explorera la symbolique de la Cabro d’or en Provence et dans l’œuvre de Paul Arène, poète provençal proche d’Alphonse Daudet.
Le CREDD’O
Conférence
La Cabro d’Or, symbole et légende
Michel Benedetto explorera la symbolique de la Cabro d’or en Provence et dans l’œuvre de Paul Arène, poète provençal proche d’Alphonse Daudet.
Le CREDD’O   .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture
The Golden Cabro: Symbol and Legend
Michel Benedetto will explore the symbolism of the Golden Cabro in Provence and in the work of Paul Arène, a Provençal poet close to Alphonse Daudet.
CREDD?O

L’événement Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles

À voir aussi à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône)