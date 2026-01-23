Saint-Étienne-du-Grès

Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende

Vendredi 18 septembre 2026 de 20h à 22h. Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Conférence

La Cabro d’Or, symbole et légende

Michel Benedetto explorera la symbolique de la Cabro d’or en Provence et dans l’œuvre de Paul Arène, poète provençal proche d’Alphonse Daudet.

Le CREDD’O

Conférence

La Cabro d’Or, symbole et légende

Michel Benedetto explorera la symbolique de la Cabro d’or en Provence et dans l’œuvre de Paul Arène, poète provençal proche d’Alphonse Daudet.

Le CREDD’O .

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Lecture

The Golden Cabro: Symbol and Legend

Michel Benedetto will explore the symbolism of the Golden Cabro in Provence and in the work of Paul Arène, a Provençal poet close to Alphonse Daudet.

CREDD?O

L’événement Conférence La Cabro d’Or, symbole et légende Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles