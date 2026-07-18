Informations pratiques

Vay

COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS

L’Etiennais Vay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comme chaque année, le cyclo club de Vay vous donne rendez-vous pour les courses cyclistes de l’Étiennais

Le programme

– 9h00 course loisirs

– 10h30 course Access 3-4

– 13h30 course Access 1-2

– 15h30 course Open 2-3

– 18h00 course enfants

Soirée choucroute/paëlla et DJ

Repas sur réservation

Soirée DJ ouverte à tous .

L’Etiennais Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the Vay Cycling Club invites you to the L’Étiennais cycling races

L’événement COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS Vay a été mis à jour le 2026-07-18 par Pays Erdre Canal Forêt