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AGENDA · Vay

COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS Vay

samedi 15 août 2026 · Vay

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
L'Etiennais
Ville
44170 Vay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Vay

COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS

L’Etiennais Vay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Comme chaque année, le cyclo club de Vay vous donne rendez-vous pour les courses cyclistes de l’Étiennais
Le programme

– 9h00 course loisirs
– 10h30 course Access 3-4
– 13h30 course Access 1-2
– 15h30 course Open 2-3
– 18h00 course enfants

Soirée choucroute/paëlla et DJ

Repas sur réservation
Soirée DJ ouverte à tous   .

L’Etiennais Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, the Vay Cycling Club invites you to the L’Étiennais cycling races

L’événement COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS Vay a été mis à jour le 2026-07-18 par Pays Erdre Canal Forêt

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