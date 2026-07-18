COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS Vay
samedi 15 août 2026 · Vay
Informations pratiques
Vay
COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS
L’Etiennais Vay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Comme chaque année, le cyclo club de Vay vous donne rendez-vous pour les courses cyclistes de l’Étiennais
Le programme
– 9h00 course loisirs
– 10h30 course Access 3-4
– 13h30 course Access 1-2
– 15h30 course Open 2-3
– 18h00 course enfants
Soirée choucroute/paëlla et DJ
Repas sur réservation
Soirée DJ ouverte à tous .
L’Etiennais Vay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
As it does every year, the Vay Cycling Club invites you to the L’Étiennais cycling races
L’événement COURSES CYCLISTES DE L’ÉTIENNAIS Vay a été mis à jour le 2026-07-18 par Pays Erdre Canal Forêt