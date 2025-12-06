Courses cyclistes UFOLEP Saint-Colomb-de-Lauzun
Courses cyclistes UFOLEP Saint-Colomb-de-Lauzun dimanche 3 mai 2026.
Venez nombreux participer à la course cycliste organisée par le Cyclo Club Lauzunais et réservée aux licenciés UFOLEP, toutes catégories.
Mairie Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 34 00 killyane.gomer@orange.fr
English : Courses cyclistes UFOLEP
Come and take part in the cycling race organized by Cyclo Club Lauzunais and reserved for UFOLEP members. More information to come.
