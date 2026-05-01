Courses de Chevaux Gabarret
Courses de Chevaux Gabarret vendredi 8 mai 2026.
Gabarret
Courses de Chevaux
Hippodrome Gabarret Landes
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 12:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Amateur de courses hippiques ou simple curieux, de nombreuses courses galop et trot vous sont proposées en ce jour férié.
Repas champêtre à 12h suivi des courses de chevaux à 14h.
Menu Moules/Frites à volonté, gâteau basque, café et vin compris. Réservation conseillée.
Amateur de courses hippiques ou simple curieux, de nombreuses courses galop et trot vous sont proposées en ce jour férié.
Repas champêtre à 12h suivi des courses de chevaux à 14h.
Menu Moules/Frites à volonté, gâteau basque, café et vin compris. Réservation conseillée.
Jeux PMH et PMU sur l’hippodrome. .
Hippodrome Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses de Chevaux
Whether you’re a horse racing fan or just curious, there are plenty of gallop and trot races on offer on this public holiday.
Country-style meal at 12 noon, followed by horse racing at 2pm.
Menu: all-you-can-eat mussels and French fries, Basque cake, coffee and wine included. Reservations recommended.
L’événement Courses de Chevaux Gabarret a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Landes d’Armagnac