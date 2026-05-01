Gabarret

Courses de Chevaux

Hippodrome Gabarret Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 12:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Amateur de courses hippiques ou simple curieux, de nombreuses courses galop et trot vous sont proposées en ce jour férié.

Repas champêtre à 12h suivi des courses de chevaux à 14h.

Menu Moules/Frites à volonté, gâteau basque, café et vin compris. Réservation conseillée.

Amateur de courses hippiques ou simple curieux, de nombreuses courses galop et trot vous sont proposées en ce jour férié.

Repas champêtre à 12h suivi des courses de chevaux à 14h.

Menu Moules/Frites à volonté, gâteau basque, café et vin compris. Réservation conseillée.

Jeux PMH et PMU sur l’hippodrome. .

Hippodrome Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 00 08

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English : Courses de Chevaux

Whether you’re a horse racing fan or just curious, there are plenty of gallop and trot races on offer on this public holiday.

Country-style meal at 12 noon, followed by horse racing at 2pm.

Menu: all-you-can-eat mussels and French fries, Basque cake, coffee and wine included. Reservations recommended.

L’événement Courses de Chevaux Gabarret a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Landes d’Armagnac