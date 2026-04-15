Vide-greniers & Marché aux fleurs Gabarret
Vide-greniers & Marché aux fleurs Gabarret dimanche 10 mai 2026.
Gabarret
Vide-greniers & Marché aux fleurs
Place des arènes Gabarret Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Pendant que les chineurs scrutent les bonnes occasions, les amoureux des plantes trouveront leur bonheur pour embellir leur jardin et/ou balcon !
Pour récupérer des forces, une restauration foodtruck sera même proposé !
Réservation pour son emplacement de vide-grenier avant le 3 Mai !
Pendant que les chineurs scrutent les bonnes occasions, les amoureux des plantes trouveront leur bonheur pour embellir leur jardin et/ou balcon !
Pour récupérer des forces, une restauration foodtruck sera même proposé !
Réservation pour son emplacement de vide-grenier avant le 3 Mai ! .
Place des arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com
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English : Vide-greniers & Marché aux fleurs
While bargain hunters look for bargains, plant lovers will find what they’re looking for to embellish their gardens and/or balconies!
A foodtruck will even be available to help you recover!
Book your space before May 3!
L’événement Vide-greniers & Marché aux fleurs Gabarret a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Landes d’Armagnac