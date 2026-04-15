Gabarret

Vide-greniers & Marché aux fleurs

Place des arènes Gabarret Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Pendant que les chineurs scrutent les bonnes occasions, les amoureux des plantes trouveront leur bonheur pour embellir leur jardin et/ou balcon !

Pour récupérer des forces, une restauration foodtruck sera même proposé !

Réservation pour son emplacement de vide-grenier avant le 3 Mai !

Pendant que les chineurs scrutent les bonnes occasions, les amoureux des plantes trouveront leur bonheur pour embellir leur jardin et/ou balcon !

Pour récupérer des forces, une restauration foodtruck sera même proposé !

Réservation pour son emplacement de vide-grenier avant le 3 Mai ! .

Place des arènes Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com

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English : Vide-greniers & Marché aux fleurs

While bargain hunters look for bargains, plant lovers will find what they’re looking for to embellish their gardens and/or balconies!

A foodtruck will even be available to help you recover!

Book your space before May 3!

L’événement Vide-greniers & Marché aux fleurs Gabarret a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Landes d’Armagnac