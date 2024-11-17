Voie verte du Marsan et de l’Armagnac Gabarret Landes
Voie verte du Marsan et de l’Armagnac
Voie verte du Marsan et de l’Armagnac 40310 Gabarret Landes Nouvelle-Aquitaine
Aménagée sur une ancienne ligne de chemin de fer reliant Gabarret à Mont de Marsan, la Voie verte du Marsan et de l’Armagnac offre sur 52 km une mosaïque de paysages aux cyclistes, piétons et cavaliers.
https://www.scandiberique.fr/ +33 5 58 03 40 31
English : Voie verte du Marsan et de l’Armagnac
Built on a former railway line linking Gabarret to Mont de Marsan, the Voie verte du Marsan et de l’Armagnac offers a mosaic of landscapes to cyclists, pedestrians and horse riders over 52 km.
Deutsch : Voie verte du Marsan et de l’Armagnac
Die Voie verte du Marsan et de l’Armagnac wurde auf einer ehemaligen Eisenbahnlinie zwischen Gabarret und Mont de Marsan angelegt und bietet Radfahrern, Fußgängern und Reitern auf 52 km ein Mosaik von Landschaften.
Italiano :
Costruita su un’ex linea ferroviaria che collegava Gabarret a Mont de Marsan, la Voie verte du Marsan et de l’Armagnac offre un mosaico di paesaggi a ciclisti, pedoni e cavalieri per 52 km.
Español : Voie verte du Marsan et de l’Armagnac
Construida sobre una antigua línea de ferrocarril que unía Gabarret con el Mont de Marsan, la Voie verte du Marsan et de l’Armagnac ofrece un mosaico de paisajes a ciclistas, peatones y jinetes a lo largo de 52 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine