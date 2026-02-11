Courses de nage en eau libre Verdon Swim Expérience #6 Moustiers-Sainte-Marie

Courses de nage en eau libre Verdon Swim Expérience #6

Lac de Ste-Croix Plage de la Cadeno Canyon du Verdon Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

Les 26,27 & 28 Juin 2026, le Verdon, plus grand et plus beau Canyon d’Europe, accueillera l’un des événements incontournables de l’année pour tous les pratiquants de nage en eau libre le Verdon Swim Expérience #6 !

Lac de Ste-Croix Plage de la Cadeno Canyon du Verdon Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@verdonswimexperience.com

English : Open water swimming races Verdon Swim Experience#6

On 26,27 & 28 June 2026, the Verdon, Europe’s largest and most beautiful canyon, will host one of the year’s must-see events for all open water swimmers: the Verdon Swim Experience #6 !

