Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès

Mouriès

Courses de taureaux emboulés

Du 30/06 au 07/07/2026 le mardi à partir de 21h.

Du 21/07 au 18/08/2026 le mardi à partir de 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-21

Amateurs ou aficionados, assistez cet été aux courses de taureaux emboulés en nocturne dans les Arènes de Mouriès !Familles

Les courses nocturnes reviennent à Mouriès !

Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !

Le Club Taurin Mouriésen propose des courses le soir pour venir à la fraîche encourager les écoles taurines de la région.



Dates 2026 à noter dans vos agendas



Mardi 30 juin Manades A. Espelly et F. Guillierme. École taurine d’Arles

Mardi 7 juillet

Mardi 21 juillet

Mardi 28 juillet (Graine de bouvine)

Mardi 4 août

Mardi 11 août

Mardi 18 août

Jeudi 27 août .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whether you’re a casual fan or an aficionado , come and watch the night-time Camargue bull races at the Mouriès Arena this summer!

L’événement Courses de taureaux emboulés Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles