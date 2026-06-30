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Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès

Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès mardi 30 juin 2026.

Lieu
Rue des Arènes
Adresse
Arènes André Blanc
Ville
13890 Mouriès
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
5 5 5

Mouriès

Courses de taureaux emboulés

Du 30/06 au 07/07/2026 le mardi à partir de 21h.

Du 21/07 au 18/08/2026 le mardi à partir de 21h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-06-30 2026-07-21

Amateurs ou aficionados, assistez cet été aux courses de taureaux emboulés en nocturne dans les Arènes de Mouriès !Familles
Les courses nocturnes reviennent à Mouriès !
Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !
Le Club Taurin Mouriésen propose des courses le soir pour venir à la fraîche encourager les écoles taurines de la région.

Dates 2026 à noter dans vos agendas

Mardi 30 juin Manades A. Espelly et F. Guillierme. École taurine d’Arles
Mardi 7 juillet
Mardi 21 juillet
Mardi 28 juillet (Graine de bouvine)
Mardi 4 août
Mardi 11 août
Mardi 18 août
Jeudi 27 août   .

Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   clubtaurin.mouries@gmail.com

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English :

Whether you’re a casual fan or an aficionado , come and watch the night-time Camargue bull races at the Mouriès Arena this summer!

L’événement Courses de taureaux emboulés Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

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