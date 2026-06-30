Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès
Courses de taureaux emboulés Rue des Arènes Mouriès mardi 30 juin 2026.
Mouriès
Courses de taureaux emboulés
Du 30/06 au 07/07/2026 le mardi à partir de 21h.
Du 21/07 au 18/08/2026 le mardi à partir de 21h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-30 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-21
Amateurs ou aficionados, assistez cet été aux courses de taureaux emboulés en nocturne dans les Arènes de Mouriès !Familles
Les courses nocturnes reviennent à Mouriès !
Rendez-vous aux Arènes pour (re)découvrir la course camarguaise !
Le Club Taurin Mouriésen propose des courses le soir pour venir à la fraîche encourager les écoles taurines de la région.
Dates 2026 à noter dans vos agendas
Mardi 30 juin Manades A. Espelly et F. Guillierme. École taurine d’Arles
Mardi 7 juillet
Mardi 21 juillet
Mardi 28 juillet (Graine de bouvine)
Mardi 4 août
Mardi 11 août
Mardi 18 août
Jeudi 27 août .
Rue des Arènes Arènes André Blanc Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clubtaurin.mouries@gmail.com
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English :
Whether you’re a casual fan or an aficionado , come and watch the night-time Camargue bull races at the Mouriès Arena this summer!
L’événement Courses de taureaux emboulés Mouriès a été mis à jour le 2026-06-26 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles