Courses de trot de Dozulé Hippodrome d’Angerville Dozulé

Hippodrome d’Angerville D142 Dozulé Calvados

Après un déjeuner champêtre, profitez de l’ambiance enfiévrée des courses de trot monté et attelé ! L’après-midi, vous serez invité à découvrir l’univers des courses en suivant une visite commentée de l’hippodrome. Réservation recommandée pour le déjeuner, départ de la 1re course à 14h.

Profitez de l’ambiance enfiévrée des champs de courses ! Le restaurant de l’hippodrome vous invite à un déjeuner champêtre (réservation recommandée), avant d’assister aux courses de trot monté et attelé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses d’un hippodrome, suivez la guide ! Vous apprendrez à connaître l’univers des courses et le fonctionnement d’un hippodrome, vous rencontrerez les vétérinaires, et vous pourrez même assister au sellage des chevaux ! Départ de la 1re course à 14h. .

After a rustic lunch, enjoy the feverish atmosphere of the mounted and harness trotting races! In the afternoon, we invite you to discover the world of racing on a guided tour of the racecourse. Reservations recommended for lunch, 1st race starts at 2pm.

