Courses de trot de Dozulé Hippodrome d’Angerville Dozulé
Courses de trot de Dozulé Hippodrome d’Angerville Dozulé jeudi 14 mai 2026.
Courses de trot de Dozulé
Hippodrome d’Angerville D142 Dozulé Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-08-05 2026-08-12
Après un déjeuner champêtre, profitez de l’ambiance enfiévrée des courses de trot monté et attelé ! L’après-midi, vous serez invité à découvrir l’univers des courses en suivant une visite commentée de l’hippodrome. Réservation recommandée pour le déjeuner, départ de la 1re course à 14h.
Profitez de l’ambiance enfiévrée des champs de courses ! Le restaurant de l’hippodrome vous invite à un déjeuner champêtre (réservation recommandée), avant d’assister aux courses de trot monté et attelé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses d’un hippodrome, suivez la guide ! Vous apprendrez à connaître l’univers des courses et le fonctionnement d’un hippodrome, vous rencontrerez les vétérinaires, et vous pourrez même assister au sellage des chevaux ! Départ de la 1re course à 14h. .
Hippodrome d’Angerville D142 Dozulé 14430 Calvados Normandie +33 2 31 72 40 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses de trot de Dozulé
After a rustic lunch, enjoy the feverish atmosphere of the mounted and harness trotting races! In the afternoon, we invite you to discover the world of racing on a guided tour of the racecourse. Reservations recommended for lunch, 1st race starts at 2pm.
L’événement Courses de trot de Dozulé Dozulé a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Normandie Pays d’Auge