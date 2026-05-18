Courses Hippiques boulevard de l’Hippodrome Feurs
Courses Hippiques boulevard de l’Hippodrome Feurs lundi 7 septembre 2026.
Feurs
Courses Hippiques
boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Feurs Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 11:00:00
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-07
Entre amis, en famille, venez découvrir le spectacle des courses de trotteurs dans le cadre magnifique de l’hippodrome de Feurs !
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boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 10 45 contact@hippodromedefeurs.com
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English :
With friends or family, come and enjoy the spectacle of trotter racing in the magnificent setting of the Feurs racecourse!
L’événement Courses Hippiques Feurs a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Forez Est