Journées Européennes du Patrimoine Musée de Feurs Feurs
Journées Européennes du Patrimoine Musée de Feurs Feurs samedi 19 septembre 2026.
Feurs
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de Feurs 3, Rue Victor de Laprade Feurs Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le musée de Feurs participe aux 43èmes Journées Européennes du Patrimoine. Ouverture gratuite et sans réservation. Venez découvrir les peintures de Charles Beauverie et l’exposition Feurs d’hier à nos jours ainsi que l’exposition temporaire.
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Musée de Feurs 3, Rue Victor de Laprade Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 24 48 mairie.musee@feurs.fr
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English :
Feurs Museum takes part in the 43rd European Heritage Days. Open free of charge and without reservation. Come and discover Charles Beauverie’s paintings and the Feurs d’hier à nos jours exhibition, as well as the temporary exhibition.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Feurs a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Forez Est