Journées Européennes du Patrimoine Musée de Feurs Feurs

Feurs

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de Feurs 3, Rue Victor de Laprade Feurs Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le musée de Feurs participe aux 43èmes Journées Européennes du Patrimoine. Ouverture gratuite et sans réservation. Venez découvrir les peintures de Charles Beauverie et l’exposition Feurs d’hier à nos jours ainsi que l’exposition temporaire.

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Musée de Feurs 3, Rue Victor de Laprade Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 24 48 mairie.musee@feurs.fr

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English :

Feurs Museum takes part in the 43rd European Heritage Days. Open free of charge and without reservation. Come and discover Charles Beauverie’s paintings and the Feurs d’hier à nos jours exhibition, as well as the temporary exhibition.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Feurs a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Forez Est