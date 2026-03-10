Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Le Sent Baie Fagnières

Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy

Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-08 2026-05-24 2026-06-14 2026-09-20

Tout public

Retrouvez les 5 dates de courses à l’hippodrome du Mont-Choisy et venez vivre des moments conviviaux entre amis ou en famille.

Courses au trot attelé et monté (8 courses).

Restauration sur place. .

Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières 51510 Marne Grand Est

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English : Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy

L’événement Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Fagnières a été mis à jour le 2026-03-10 par ADT de la Marne