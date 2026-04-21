Courses hippiques Hœrdt
Courses hippiques Hœrdt vendredi 8 mai 2026.
Hœrdt
Courses hippiques
97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
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97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44 secretariat@hippodrome-strasbourg.fr
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English :
L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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