Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Courses hippiques Hœrdt

Courses hippiques Hœrdt vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 97 rue du Cheval Noir

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Hœrdt

Courses hippiques

97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

  .

97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44  secretariat@hippodrome-strasbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

À voir aussi à Hœrdt (Bas-Rhin)