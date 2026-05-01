Fête de l’asperge Hœrdt
Fête de l’asperge Hœrdt dimanche 10 mai 2026.
Hœrdt
Fête de l’asperge
1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10
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English :
L’événement Fête de l’asperge Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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