Hœrdt

Fête de l’asperge

1 rue de la République Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

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1 rue de la République Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 68 20 10

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English :

L’événement Fête de l’asperge Hœrdt a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn