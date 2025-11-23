Courses Hippiques Plouescat

Courses Hippiques

Baie du Kernic Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez vivre un moment inoubliable sur l’un des rares champs de courses marins d’Europe, l’hippodrome marin de la Baie du Kernic. Deux jours de courses et de paris. Restauration rapide sur place.

Programme détaillé à venir. .

Baie du Kernic Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 83 23 56 84

