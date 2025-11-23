Courses Hippiques Plouescat
Courses Hippiques Plouescat samedi 22 août 2026.
Courses Hippiques
Baie du Kernic Plouescat Finistère
Venez vivre un moment inoubliable sur l’un des rares champs de courses marins d’Europe, l’hippodrome marin de la Baie du Kernic. Deux jours de courses et de paris. Restauration rapide sur place.
Programme détaillé à venir. .
Baie du Kernic Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 83 23 56 84
