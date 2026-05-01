Court circuite Asquins

Asquins

Court circuite

Oh! Darling Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 02:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Organisée par l’association Vinyloff Records VINYLOFF RECORDS Court Circuit.te le village d’Asquins de 15h à 2h du matin. Berceau de l’activité de notre label, le village d’Asquins résonnera pour une journée hors norme ce 16 mai !

Plus qu’une soirée concert, c’est pour notre équipe l’occasion de vous accueillir toute la journée d’une manière inédite.

Préparez-vous à un évènement tout à fait spécial !

Parce que faire de la musique en Circuit Court, ça veut aussi dire une manière différente de partager des moments entre artistes et publics en créant des espaces nouveaux et des formes ambitieuses et insolites.

On vous attends curieux.es, les oreilles grandes ouvertes !

A partir de 15H

Portes ouvertes du studio, live session, Chasse au trésor dans le village, parcours sonore, pédale tour, et bien sûr une programmation aux petits oignons d’artistes ultra talentueux.es à venir découvrir le soir à partir de 20H30 dans le magnifique bar associatif du village le Oh! Darling

De 15h00 à 20H

PARCOURS SONORE

Retrouvez les créations sonores de plusieurs artistes Vinyloff tout au long du parcours de la chasse au trésor. Une nouvelle manière de découvrir le village dʼAsquins

CHASSE AU TRÉSOR

Par la Cie Marc Prépus

Artiste et musicien reconnu pour ses spectacles décalés mêlant humour, musique et esthétique queer. Se définissant comme une créature-orchestre , il vous propose une Chasse au Trésor atypique et anticonformiste.

www.instagram.com/marcprepus/

LES PORTES OUVERTES DU STUDIO VINYLOFF RECORDS

Découvrez le studio dʼenregistrement Vinyloff Records en assistant à des sessions dʼenregistrement publiques. Venez

prendre place au studio et participer en direct à 3 sessions d’enregistrement des MUTANTS DE L’ESPACE

Réservation conseillées (lien et horaires à venir)

De 20h30 à 2h

Rendez-vous au Oh! Darling pour une série de concerts hauts en couleurs

Pour débuter, venez découvrir les 2 coups de cœur de l’appel à Projet Vinyloff 2026

• ISSÉE

Issée, toujours accompagnée de Toytoy (un toypiano électrique), chante un monde à la croisée de l’émerveillement enfantin, du sarcasme brûlant et de la douceur sensible.

Chanson française alternative en quête d’émotions qui vibrent à la surface de la peau jusqu’à danser au fond des entrailles, Issée se produit sur scène en solo piano·toypiano·voix, instaurant une atmosphère aussi vulnérable que puissante.

Point de rencontre entre la folie de -M-, la délicatesse de Pomme et l’intensité de Zaho de Sagazan, ses textes aiguisés et tranchants combinés à des mélodies.

https://www.instagram.com/issee.m/

• MiNIMAL

Autrice, rappeuse et chanteuse, elle fusionne rap, R’n’B, chansons à texte et pop pour donner naissance à une signature unique, le fameux “blues digital”. Une mélancolie moderne où la blessure devient lumière. Ses influences traversent Brel, Lavilliers et Stromae ; mais aussi bien sûr dans le rap, des artistes comme Kaaris, Le Juiice ou bien Yseult.

Minimal fait de chaque morceau un récit intime qu’elle délivre avec une sincérité désarmante.

https://www.instagram.com/minimal.vie/

Pour continuer la soirée

• EMMA POLITI

Autrice-compositrice et chanteuse de 24 ans. Son univers musical, émotionnel et hybride, oscille entre douceur et fougue, avec des textes puissants. Elle a sorti son premier EP, L’orage et toute la mer , en septembre 2024 chez Youz productions

https://www.instagram.com/emmapoliti__/

• LES MUTANTS DE L’ESPACE

Venus des tréfonds de la Galaxie K.U.B.O.R, L’escadron de 6 musiciens est armé jusqu’aux dents trois saxophones laser aux dimensions variables, une basse-zouka infra-galactique, un clavier à retournements saturniens, une batterie trafiquée, et un répertoire nourri aux sons jazz, funk, éthiopien, oriental, klezmer et bien d’autres billevesées encore…

https://www.instagram.com/lesmutantsdelespace/

STUDIO VINYLOFF RECORDS

￼ Lieu 34 rue de la chêvrerie 89450 Asquins

￼ infos/contact Anto Zeugma au 06.59.15.21.17

￼ Email vinyloffrecords@gmail.com

OH DARLING

￼ Lieu 26 route Nationale, 89450 Asquins

￼ Horaires ouvert de 15h à 2h

￼ infos/contact Maximilien au 06.35.86.53.90

￼ Email ohdarlingbar@gmail.com Voir moins .

Oh! Darling Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Court circuite

L’événement Court circuite Asquins a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay