Courts-métrages pour la Journée internationale des droits des femmes Maison étudiante Labo6 Paris

La Maison étudiante de la Ville de Paris organise une soirée de projections dédiée aux luttes, à la résilience et à la visibilité des parcours de femmes engagées.
Au programme :
– La projection de 8 courts-métrages :
L’EAU QUI DORT, de Juliette Gaudin ;
BOGATYR, d’Erik Semashkin ;
OÙ VONT LES CASTORS ?, de Margot Sylvestre ;
PERRINE, de Mahaut Guillon ;
COMME UNE PIEUVRE, de Maude Vuillez ;
OH PRETTY WOMAN, de Julie Chayé ;
CURUK, de Tugce Karabacak et Marion Molinari ;
GHALIA, de Rosalie Tenaillon Chackal
– Une émission de Radio Campus Paris – (93.9 FM) de 19h à 20h qui réunira les réalisatrices et réalisateurs des films projetés autour d’une table ronde radio.
Un moment de rencontres gratuit, ouvert à toutes et tous :
Le mercredi 4 mars, à partir de 16h30
À la Maison étudiante, 76 bis rue de Rennes, Paris 6è
Infos et inscription : Soirée de projection – « Journée internationale de lutte pour les droits des femmes » – La Maison étudiante
Le mercredi 04 mars 2026
de 16h30 à 21h30
gratuit
Inscription sur le site de la Maison étudiante : https://maison-etudiante.paris/events/soiree-de-projection-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/
Public jeunes et adultes.
Maison étudiante Labo6 76bis rue de Rennes 75006 Paris
https://maison-etudiante.paris/events/soiree-de-projection-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/ maisonetudiante@paris.fr
