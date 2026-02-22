Courts-métrages pour la Journée internationale des droits des femmes Maison étudiante Labo6 Paris

La Maison étudiante de la Ville de Paris organise une soirée de projections dédiée aux luttes, à la résilience et à la visibilité des parcours de femmes engagées.

Au programme :

– La projection de 8 courts-métrages :

L’EAU QUI DORT, de Juliette Gaudin ;

BOGATYR, d’Erik Semashkin ;

OÙ VONT LES CASTORS ?, de Margot Sylvestre ;

PERRINE, de Mahaut Guillon ;

COMME UNE PIEUVRE, de Maude Vuillez ;

OH PRETTY WOMAN, de Julie Chayé ;

CURUK, de Tugce Karabacak et Marion Molinari ;

GHALIA, de Rosalie Tenaillon Chackal

– Une émission de Radio Campus Paris – (93.9 FM) de 19h à 20h qui réunira les réalisatrices et réalisateurs des films projetés autour d’une table ronde radio.

Un moment de rencontres gratuit, ouvert à toutes et tous :

Le mercredi 4 mars, à partir de 16h30

À la Maison étudiante, 76 bis rue de Rennes, Paris 6è

Infos et inscription : Soirée de projection – « Journée internationale de lutte pour les droits des femmes » – La Maison étudiante

Inscription sur le site de la Maison étudiante : https://maison-etudiante.paris/events/soiree-de-projection-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/

Public jeunes et adultes.

Maison étudiante Labo6 76bis rue de Rennes 75006 Paris

https://maison-etudiante.paris/events/soiree-de-projection-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes/ maisonetudiante@paris.fr



