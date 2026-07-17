Couthures sur Garonne en Fête Couthures-sur-Garonne
vendredi 7 août 2026 · Couthures-sur-Garonne
Informations pratiques
Couthures-sur-Garonne
Couthures sur Garonne en Fête
Au bourg Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Couthures sur Garonne en Fête.
Couthures sur Garonne en Fête avec au programme cette année
Vendredi 7
– 21h HYPER LOTO (800€ en bons d’achat).
Samedi 8 SPECIAL ANNEES 80 Osez le déguisement !
– 19 h Repas spectacle
– 21h30 Spectacle DÉBUT DE SOIRÉE, JONIECE JAMISON, BORIS, GÉNÉRATION BONEY M.
– 00h Animations plein air, animation par MASTER FLASH
Manèges, Fête Foraine
Dimanche 9
– 7h Vide-grenier (Réservation au 07 87 76 05 88 2€ le mètre).
– 9h Concours de Belote
– 12h Restauration possible.
– 19h Repas / spectacle
– 21h30 Spectacle CELINE DANS L’ARENE
– 23h FEU D’ARTIFICE ET JET D’EAU PYROSYMPHONIQUE
– 23h30 Animation par MASTER FLASH. .
Au bourg Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 70 85 90
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English :
Couthures sur Garonne en Fête.
L’événement Couthures sur Garonne en Fête Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne