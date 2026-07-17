Informations pratiques

Couthures-sur-Garonne

Couthures sur Garonne en Fête

Au bourg Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Couthures sur Garonne en Fête.

Couthures sur Garonne en Fête avec au programme cette année

Vendredi 7

– 21h HYPER LOTO (800€ en bons d’achat).

Samedi 8 SPECIAL ANNEES 80 Osez le déguisement !

– 19 h Repas spectacle

– 21h30 Spectacle DÉBUT DE SOIRÉE, JONIECE JAMISON, BORIS, GÉNÉRATION BONEY M.

– 00h Animations plein air, animation par MASTER FLASH

Manèges, Fête Foraine

Dimanche 9

– 7h Vide-grenier (Réservation au 07 87 76 05 88 2€ le mètre).

– 9h Concours de Belote

– 12h Restauration possible.

– 19h Repas / spectacle

– 21h30 Spectacle CELINE DANS L’ARENE

– 23h FEU D’ARTIFICE ET JET D’EAU PYROSYMPHONIQUE

– 23h30 Animation par MASTER FLASH. .

Au bourg Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 70 85 90

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English :

Couthures sur Garonne en Fête.

L’événement Couthures sur Garonne en Fête Couthures-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Val de Garonne