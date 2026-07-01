Couvrot Connection Festival Stade Municipal Couvrot

Informations pratiques

Couvrot

Couvrot Connection Festival

Stade Municipal Rue du Stade Couvrot Marne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Du 10 au 12 Juillet 2026 CouvrotTout public

Venez découvrir le Festival de Couvrot Connection du 10 au 12 juillet 2026 ! Vibrez aux sons de plusieurs artistes prévus sur le week-end ! Too Faced, Vitry danse ou encore Sona seront présents, ainsi que d’autres !

Un show de Freestyle motocross + BMX sera aussi présent ! .

Stade Municipal Rue du Stade Couvrot 51300 Marne Grand Est

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English : Couvrot Connection Festival

July 10–12, 2026 Couvrot

L’événement Couvrot Connection Festival Couvrot a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne