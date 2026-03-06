Cowboy ou indien ?

Le Quai T400 Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 19:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues.

La compagnie Groupe Déjà questionne à nouveau la famille en s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. .

Le Quai T400 Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Cowboy ou indien ? Angers a été mis à jour le 2026-03-10 par Anjou tourisme & attractivité