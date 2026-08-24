Cowboy ou indien ? Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Cowboy ou indien ? Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?

Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?

Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop !

Pourquoi les blagues de Toto ça ne me fait plus marrer ? Pourquoi on ne prend plus le temps de s’ennuyer ? Pourquoi je n’ai plus les mêmes goûts que mon frère ?

Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles, même en devenant adulte ! Les promesses de l’enfance ne sont pas toujours tenues et les relations familiales évoluent.

On se marre, on se fâche, on s’aime malgré tout. Martin et Benoit essayent de saisir cette inﬁme frontière entre amour et haine, disputes et complicités…

Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Cowboy ou indien ? Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

What is it that brings Martin and Benoit Fournier together today?

They’re brothers, that’s all and that’s already too much! A theatrical epic that brings together emotion and foolishness, the absurd and the biting, tenderness and cruelty.

L’événement Cowboy ou indien ? Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha