Perros-Guirec

COzic et Faya PYD au Café Breton !

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Heyyyy les copains !!

Le reggae débarque au Café Breton avec Cozik !

Prépare-toi à une soirée qui sent bon l’été, les bonnes vibes, et qui fait ressortir la chaleur de l’été !!

Avec son univers solaire, son énergie communicative et ses morceaux qui font voyager, Cozik enchaîne aujourd’hui les scènes et rassemble un public toujours plus nombreux. Et cette fois, c’est au Café Breton qu’il viendra partager son énergie pour une soirée qui s’annonce mémorable.

Ramène tes potes, ta bonne humeur et ton meilleur déhanché… le Café Breton va prendre des airs de festival le temps d’une soirée.

Entrée libre sans réservation. .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

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English :

L’événement COzic et Faya PYD au Café Breton ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Perros-Guirec