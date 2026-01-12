CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain

CRAC Après-midi jeux de stratégie

Des rencontres mensuelles et ludiques pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial .

L’association dispose d’un fonds de jeux mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.

Si vous venez pour la première fois , inscription gratuite souhaitée pour une bonne organisation

CRAC 05 55 83 11 34

crac1@orange.fr .

