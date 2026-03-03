CRAC Après-midi jeux de stratégie Arfeuille-Châtain
CRAC Après-midi jeux de stratégie
4 Seauve Arfeuille-Châtain Creuse
Gratuit
2026-03-05
Des rencontres mensuelles et ludiques pour stimuler notre esprit et passer un moment convivial .
L’association dispose d’un fonds de jeux mais chacun peut apporter ses propres jeux pour les faire découvrir aux autres.
Si vous venez pour la première fois , inscription gratuite souhaitée pour une bonne organisation
4 Seauve Arfeuille-Châtain 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 11 34 crac1@orange.fr
