Craignez la nuit, Théâtre du Grütli, Genève
mercredi 27 janvier 2027 · Théâtre du Grütli · Genève
Informations pratiques
Craignez la nuit 27 janvier – 12 février 2027 Théâtre du Grütli
25.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-27T19:30:00+01:00 – 2027-01-27T21:15:00+01:00
Fin : 2027-02-12T19:30:00+01:00 – 2027-02-12T21:15:00+01:00
Des fouilles archéologiques mettent au jour une sépulture du XIIIe siècle. Petit à petit, l’identité du corps retrouvé et son histoire se dessinent — une abbesse. Le destin de cette femme éclaire celui des femmes d’aujourd’hui, aux prises avec la violence qu’elles subissent, mais aussi avec celle qui les habite. Thriller historique où le passé refuse obstinément de rester enfoui.
Théâtre du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 888 44 84 http://www.grutli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://grutli.ch/spectacles/craignez-la-nuit »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grütli/
Thriller historique où le passé refuse obstinément de rester enfoui.
© Stéphanie Gygax
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