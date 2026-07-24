Informations pratiques

Milly-sur-Thérain

Crazy chopper days

Milly-sur-Thérain Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Il y a des rendez-vous qu’on attend avec impatience… et les Crazy Chopper Days en font partie !

Les 5 et 6 septembre, direction Milly sur Thérain, au cœur du canton de Beauvais Nord, pour un week-end placé sous le signe de la moto, du rock’n’roll et de la convivialité.

Au programme concerts, Bike Show, concours Pin-Up, exposition de motos et de voitures américaines, stands, food-trucks, buvette… sans oublier toute la partie country, avec bal et animations dès 13h30.

Un grand bravo à l’Association Custom Family et à tous ses bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre ce rendez-vous devenu incontournable.

On s’y retrouve en kilt ou pas, avec ou sans Harley, mais toujours avec les amis de l’association !

Rendez-vous les 5 et 6 septembre à Milly-sur-Thérain pour cette 5ᵉ édition !

Il y a des rendez-vous qu’on attend avec impatience… et les Crazy Chopper Days en font partie !

Les 5 et 6 septembre, direction Milly sur Thérain, au cœur du canton de Beauvais Nord, pour un week-end placé sous le signe de la moto, du rock’n’roll et de la convivialité.

Au programme concerts, Bike Show, concours Pin-Up, exposition de motos et de voitures américaines, stands, food-trucks, buvette… sans oublier toute la partie country, avec bal et animations dès 13h30.

Un grand bravo à l’Association Custom Family et à tous ses bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre ce rendez-vous devenu incontournable.

On s’y retrouve en kilt ou pas, avec ou sans Harley, mais toujours avec les amis de l’association !

Rendez-vous les 5 et 6 septembre à Milly-sur-Thérain pour cette 5ᵉ édition ! .

Milly-sur-Thérain 60112 Oise Hauts-de-France +33 6 35 52 72 56

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English :

There are some events we can’t wait for… and the Crazy Chopper Days are definitely one of them!

On September 5 and 6, head to Milly-sur-Thérain, in the heart of the Beauvais Nord canton, for a weekend filled with motorcycles, rock ’n’ roll, and good times.

On the agenda: concerts, a Bike Show, a Pin-Up contest, an exhibition of motorcycles and American cars, booths, food trucks, a refreshment stand… not to mention the country music lineup, featuring a dance and entertainment starting at 1:30 p.m.

A big congratulations to the Custom Family Association and all its volunteers, who give their time and energy to bring this event—which has become a must-attend—to life.

Come as you are—in a kilt or not, with or without a Harley—but always with friends from the association!

See you on September 5 and 6 in Milly-sur-Thérain for this 5th edition!

L’événement Crazy chopper days Milly-sur-Thérain a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis