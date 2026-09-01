CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mardi 29 septembre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
adhérent CREA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 22:15:00
Date(s) :
2026-09-29
Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé par l’association avec la LDH sur la liberté d’expression à travers le parcours d’humouristes.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
Cin%E9-rencontre: Documentary film “Enough with the Laughter! Political Humor on High Alert?” followed by a discussion organized by the association in collaboration with the LDH on freedom of expression as seen through the careers of comedians.
L’événement CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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