CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérent CREA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 22:15:00

Date(s) :

2026-09-29

Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé par l’association avec la LDH sur la liberté d’expression à travers le parcours d’humouristes.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

Cin%E9-rencontre: Documentary film “Enough with the Laughter! Political Humor on High Alert?” followed by a discussion organized by the association in collaboration with the LDH on freedom of expression as seen through the careers of comedians.

L’événement CREA Ciné-rencontre Film documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? suivi d’une rencontre organisé avec la LDH. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique