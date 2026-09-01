CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main ! Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mardi 15 septembre 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main !
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
les adhérents de l’AFA du Pays Royannais et de l’association CREA.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15 16:45:00
Date(s) :
2026-09-15
Séance CIné Tea Time mensuelle en partenariat avec l’Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Monthly Ciné Tea Time event in partnership with the Franco-English Association of the Royan Region.
L’événement CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main ! Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Forum des associations La Passerelle Meschers-sur-Gironde 12 septembre 2026
- Brocante ACAP Meschers-sur-Gironde 13 septembre 2026
- Lecture à deux voix rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 14 septembre 2026
- Apprivoisez votre smart phone Meschers-sur-Gironde 17 septembre 2026
- CREA Ciné-Allemand Film Le Héros de Berlin , suivi d’un échange et d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 17 septembre 2026