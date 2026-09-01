CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main ! Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main !

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

les adhérents de l’AFA du Pays Royannais et de l’association CREA.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15 16:45:00

Date(s) :

2026-09-15

Séance CIné Tea Time mensuelle en partenariat avec l’Association Franco-Anglaise du Pays Royannais.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

Monthly Ciné Tea Time event in partnership with the Franco-English Association of the Royan Region.

L’événement CREA Tea Time Film L’invitation en avant-première, suivi d’un échange un thé à la main ! Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique