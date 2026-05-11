Creakids Party Thue et Mue
Creakids Party Thue et Mue samedi 6 juin 2026.
Thue et Mue
Creakids Party
Rue de l’église Thue et Mue Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête annuelle créative à Sainte-Croix-Grand-Tonne jeux de kermesse, ateliers, maquillage, animations et espace mini-kids. Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous.
FÊTE ANNUELLE CRÉATIVE AMBIANCE KERMESSE !
Le rendez-vous tant attendu par nos kids arrive enfin !
Cette année, la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne se transforme en une véritable kermesse festive et créative.
Au programme
Chamboule-tout
Pêche aux canards
Basket-pong
Course en sacs de jute
Course d’échasses
Lancer de sacs et lancer de cerceaux
Bowling
Jeu de fléchettes
Tir à l’arc
Atelier créatif flash
Morpion géant
Et ce n’est pas tout ! Nous aurons également le plaisir d’accueillir
Le Tiers-Lieu Maillot Ateliers historiques, avec une animation historique pour petits et grands
Valérie Les Faribambelles, qui sublimera les enfants grâce à ses magnifiques maquillages
Un espace d’éveil sensoriel sera spécialement aménagé pour les mini-kids de 18 à 24 mois.
Petite faim ou petite soif ?
Le CréaKid’s Bar vous proposera boissons et petite restauration tout au long de l’après-midi.
Tarifs
1 jeton = 1 stand = 1 €
12 jetons = 10 €
Buvette à partir de 0,50 €
Petits jeux offerts à tous les enfants participants
Événement ouvert à tous les habitants de Thue et Mue.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette après-midi festive, créative et conviviale.
On vous attend avec impatience ! .
Rue de l’église Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10 creakidsclub@outlook.fr
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English : Creakids Party
Annual creative festival in Sainte-Croix-Grand-Tonne: fairground games, workshops, face painting, entertainment and mini-kids area. Refreshments and food on site. Open to all.
L’événement Creakids Party Thue et Mue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer