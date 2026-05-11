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Creakids Party Thue et Mue

Creakids Party Thue et Mue samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue de l'église

Ville : 14740 Thue et Mue

Département : Calvados

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Thue et Mue

Creakids Party

Rue de l’église Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Fête annuelle créative à Sainte-Croix-Grand-Tonne jeux de kermesse, ateliers, maquillage, animations et espace mini-kids. Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous.
FÊTE ANNUELLE CRÉATIVE AMBIANCE KERMESSE !

Le rendez-vous tant attendu par nos kids arrive enfin !

Cette année, la salle des fêtes de Sainte-Croix-Grand-Tonne se transforme en une véritable kermesse festive et créative.

Au programme

Chamboule-tout
Pêche aux canards
Basket-pong
Course en sacs de jute
Course d’échasses
Lancer de sacs et lancer de cerceaux
Bowling
Jeu de fléchettes
Tir à l’arc
Atelier créatif flash
Morpion géant
Et ce n’est pas tout ! Nous aurons également le plaisir d’accueillir

Le Tiers-Lieu Maillot Ateliers historiques, avec une animation historique pour petits et grands
Valérie Les Faribambelles, qui sublimera les enfants grâce à ses magnifiques maquillages
Un espace d’éveil sensoriel sera spécialement aménagé pour les mini-kids de 18 à 24 mois.

Petite faim ou petite soif ?

Le CréaKid’s Bar vous proposera boissons et petite restauration tout au long de l’après-midi.

Tarifs

1 jeton = 1 stand = 1 €
12 jetons = 10 €
Buvette à partir de 0,50 €
Petits jeux offerts à tous les enfants participants
Événement ouvert à tous les habitants de Thue et Mue.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette après-midi festive, créative et conviviale.

On vous attend avec impatience !   .

Rue de l’église Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 6 79 25 47 10  creakidsclub@outlook.fr

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English : Creakids Party

Annual creative festival in Sainte-Croix-Grand-Tonne: fairground games, workshops, face painting, entertainment and mini-kids area. Refreshments and food on site. Open to all.

L’événement Creakids Party Thue et Mue a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer

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