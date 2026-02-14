Créateliers : Créer sa couleur végétale, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Créateliers : Créer sa couleur végétale Samedi 5 décembre, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription 3 semaines avant au : 05 56 10 30 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:30:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00

Cécile et Océane vous proposent de venir vous initier à la création de couleurs végétales. A partir de végétaux du printemps (fleurs, fruits et légumes) venez expérimenter l’extraction de pigments puis créez votre nuancier à partir des couleurs obtenues.

Vous repartirez avec votre création et un tutoriel pour pouvoir le refaire chez vous.

Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur !

Retrouvez le programme complet des ateliers :

https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/createliers »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez vous initier à la création de couleurs végétales créateliers couleur végétale

créateliers