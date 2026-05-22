Création 15 Haïkus opus 132 Jardin du Belvédère Maison-musée Maurice Ravel Montfort-l’Amaury

Montfort-l’Amaury

Création 15 Haïkus opus 132

Jardin du Belvédère Maison-musée Maurice Ravel 5, rue Maurice Ravel Montfort-l’Amaury Yvelines

Tarif : – – EUR

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre national des Rendez-vous aux jardins , la maison de Maurice Ravel accueillera la première audition des 15 Haïkus, opus 132, de la compositrice Florentine Mulsant, Victoire de la musique classique 2024.

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Jardin du Belvédère Maison-musée Maurice Ravel 5, rue Maurice Ravel Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France +33 1 34 86 87 96 tourisme@montfortlamaury.fr

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English :

As part of the national Rendez-vous aux jardins program, Maurice Ravel’s house will host the first performance of 15 Haïkus, Opus 132, by composer Florentine Mulsant, winner of the 2024 Victoire de la musique classique.

L’événement Création 15 Haïkus opus 132 Montfort-l’Amaury a été mis à jour le 2026-05-22 par Conseil Départemental des Yvelines