Chambon-sur-Voueize

Création de costumes

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-30

Marie Isabelle Lécot et Tracey Shough, deux artistes aux imaginaires délirants vous accompagnent dans la création d’un costume fait de récup’.

Marie Isabelle Lécot & Tracey Shough, two artists with delirious imaginations will help you to create a costume made with recycle items. .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

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English : Création de costumes

L’événement Création de costumes Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Confluence Tourisme