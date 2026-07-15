Informations pratiques

Loguivy-Plougras

Création de jouets buissonniers

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez (re-)découvrir et créer des jouets à base de plantes, tiges et feuilles. Avec quelques éléments, un peu d’imagination et du savoir faire, la nature se transforme sous nos yeux en de merveilleux jeux !

Réservation obligatoire. .

Forêt de Beffou Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20

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English :

L’événement Création de jouets buissonniers Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose