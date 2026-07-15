Création de jouets buissonniers Loguivy-Plougras
vendredi 14 août 2026 · Loguivy-Plougras
Informations pratiques
Loguivy-Plougras
Création de jouets buissonniers
Forêt de Beffou Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 17:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Venez (re-)découvrir et créer des jouets à base de plantes, tiges et feuilles. Avec quelques éléments, un peu d’imagination et du savoir faire, la nature se transforme sous nos yeux en de merveilleux jeux !
Réservation obligatoire. .
Forêt de Beffou Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 21 60 20
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English :
L’événement Création de jouets buissonniers Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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