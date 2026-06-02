Entre terre et mer en Bretagne Léguer en fête Chapelle St Ivy Loguivy-Plougras

Loguivy-Plougras

Entre terre et mer en Bretagne Léguer en fête

Chapelle St Ivy Boulevard du 19 mars 1962 Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-15

La chapelle St Ivy vous invite à la rencontre d’une belle variété de créations artistiques qui rassemble les sculptures de Marlène SELLIER, les dessins de Charlotte HOGG et les photographies de Découv’Images22. Ces œuvres explorent les contrastes et les harmonies entre les paysages maritimes et terrestres, en sachant capturer l’essence de notre région. .

Chapelle St Ivy Boulevard du 19 mars 1962 Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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L’événement Entre terre et mer en Bretagne Léguer en fête Loguivy-Plougras a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose