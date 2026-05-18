Création d’un baume Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet
Création d’un baume Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet jeudi 27 août 2026.
Bon Repos sur Blavet
Création d’un baume
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Avec Florence Baumgartner, naturopathe hildegardienne
Autour de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen
Création d’un baume selon plante de saison et découverte du jardin Spirale végétale. Goûter.
Org. Abbaye de Bon-Repos .
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 86 06 42
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English :
L’événement Création d’un baume Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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