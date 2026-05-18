Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet

Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde pour découvrir cette femme avant-gardiste visite exposition + atelier + création d’un baume ou d’une boisson

Avec Isabelle Royer, naturopathe Hildegardienne

Autour de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen

Partez à la rencontre d’Hildegarde de Bingen, lors d’une journée immersive à l’abbaye de Bon-Repos.

Au programme de cette journée enrichissante la visite de l’exposition consacrée à cette femme visionnaire, à la fois abbesse, mystique, compositrice et pionnière de la médecine naturelle. Vous découvrirez au cours de cette journée son parcours fascinant, sa philosophie de vie et ses connaissances remarquables en matière d’alimentation, de plante médicinale, de lithothérapie et de musique.

Lors d’un atelier pratique, confection de l’un de ses remèdes traditionnels une boisson ou un baume. Vous repartirez avec des astuces et des recettes inspirées de sa sagesse ancestrale.

Avant-gardiste, Hildegarde nous a transmis des conseils étonnamment actuels en lien avec les problématiques d’aujourd’hui.

La journée se terminera par un goûter Hildegardien.

Org. Abbaye de Bon-Repos .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 33 86 80

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English :

L’événement Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh