Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet
Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet jeudi 20 août 2026.
Bon Repos sur Blavet
Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde pour découvrir cette femme avant-gardiste visite exposition + atelier + création d’un baume ou d’une boisson
Avec Isabelle Royer, naturopathe Hildegardienne
Autour de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen
Partez à la rencontre d’Hildegarde de Bingen, lors d’une journée immersive à l’abbaye de Bon-Repos.
Au programme de cette journée enrichissante la visite de l’exposition consacrée à cette femme visionnaire, à la fois abbesse, mystique, compositrice et pionnière de la médecine naturelle. Vous découvrirez au cours de cette journée son parcours fascinant, sa philosophie de vie et ses connaissances remarquables en matière d’alimentation, de plante médicinale, de lithothérapie et de musique.
Lors d’un atelier pratique, confection de l’un de ses remèdes traditionnels une boisson ou un baume. Vous repartirez avec des astuces et des recettes inspirées de sa sagesse ancestrale.
Avant-gardiste, Hildegarde nous a transmis des conseils étonnamment actuels en lien avec les problématiques d’aujourd’hui.
La journée se terminera par un goûter Hildegardien.
Org. Abbaye de Bon-Repos .
Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 33 86 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Une journée immersive dans l’univers de Hildegarde Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Bon Repos sur Blavet (Côtes-d'Armor)
- Trail de Guerlédan Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 23 mai 2026
- Descente du lac de Guerlédan Bon Repos sur Blavet 25 mai 2026
- Escape Game Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 29 mai 2026
- Les puces de couturières (et des loisirs créatifs) St Gelven Bon Repos sur Blavet 30 mai 2026
- Une journée avec Hildegarde visite exposition + création d’un baume ou d’une boisson Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 12 juin 2026