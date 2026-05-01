Descente du lac de Guerlédan Bon Repos sur Blavet
Descente du lac de Guerlédan Bon Repos sur Blavet lundi 25 mai 2026.
Bon Repos sur Blavet
Descente du lac de Guerlédan
Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Envie d’un bol d’air frais ou d’une balade en famille ou entre amis ?
Venez partager un moment convivial le lundi de la Pentecôte, sur le lac de Guerlédan.
Deux parcours en canoë, au départ de l’abbaye de Bon-Repos
8 km jusqu’à Beau-Rivage
12 km jusqu’à Landroannec
Pique-nique à l’anse de Sordan
4ème édition
Inscriptions au club de Canoë Kayak de Guerlédan .
Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Descente du lac de Guerlédan Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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