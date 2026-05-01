Bon Repos sur Blavet

Descente du lac de Guerlédan

Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Envie d’un bol d’air frais ou d’une balade en famille ou entre amis ?

Venez partager un moment convivial le lundi de la Pentecôte, sur le lac de Guerlédan.

Deux parcours en canoë, au départ de l’abbaye de Bon-Repos

8 km jusqu’à Beau-Rivage

12 km jusqu’à Landroannec

Pique-nique à l’anse de Sordan

4ème édition

Inscriptions au club de Canoë Kayak de Guerlédan .

Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Descente du lac de Guerlédan Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh