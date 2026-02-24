Le Printemps de Bon-Repos 2026 Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet

Le Printemps de Bon-Repos 2026

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Cette manifestation lance la saison des animations et fêtes historiques en Centre-Bretagne.

Entre démonstrations de combats, jonglage, échassiers, campement médiéval, initiation à l’archerie, et joutes équestres ; venez remonter le temps sur le domaine de Bon-Repos !

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. Spectacles à partir de 12h.

Déambulez au milieu du marché médiéval et fantastique, regroupant petits artisans et associations partenaires, avant de découvrir nos animations et spectacles historiques.

Restauration rapide et boissons sur place.

Entrée libre et gratuite.

Org. Racines d’Argoat .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 90 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Printemps de Bon-Repos 2026 Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh