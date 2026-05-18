Création d’un baume Rue de l’Abbaye Bon Repos sur Blavet

Bon Repos sur Blavet

Création d’un baume

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Avec Florence Baumgartner, naturopathe hildegardienne

Autour de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen

Création d’un baume selon plante de saison et découverte du jardin Spirale végétale. Goûter.

Org. Abbaye de Bon-Repos .

Rue de l’Abbaye Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 86 08 42

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English :

L’événement Création d’un baume Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Kreiz Breizh