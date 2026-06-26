Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Création d’un carnet nature

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Partez à la découverte du jardin du musée comme de véritables explorateurs de la nature. On observe, on touche, on collecte…

puis place à la création d’un carnet nature unique, riche en couleurs et en trouvailles. Une activité ludique pour apprendre en s’amusant.

Tout public à partir de 7 ans. Réservation obligatoire sur le site. .

Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Création d’un carnet nature

L’événement Création d’un carnet nature Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage