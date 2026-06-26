Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins
Création d’un carnet nature Musée départemental du compagnonnage Romanèche-Thorins mardi 7 juillet 2026.
Romanèche-Thorins
Création d’un carnet nature
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Partez à la découverte du jardin du musée comme de véritables explorateurs de la nature. On observe, on touche, on collecte…
puis place à la création d’un carnet nature unique, riche en couleurs et en trouvailles. Une activité ludique pour apprendre en s’amusant.
Tout public à partir de 7 ans. Réservation obligatoire sur le site. .
Musée départemental du compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02
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English : Création d’un carnet nature
L’événement Création d’un carnet nature Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-06-26 par Musée départemental du Compagnonnage