Beaujolais en Scène et en Musique D186 1213 Les Gimarais Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Beaujolais en Scène et en Musique

D186 1213 Les Gimarais Château des Gimarets Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Pour ouvrir cette édition, trois instruments, trois personnalités et une même complicité familiale le Trio Jenlis.

Cette formation rare qui réunit violon, violoncelle et harpe révèle toute la richesse de la musique de chambre.

Portés par une entente musicale forgée depuis l’enfance, Mathilde, Axel et Héloïse de Jenlis proposent un moment musical tout en finesse, où les timbres des trois instruments se répondent avec élégance.

Diplômés de conservatoires supérieurs européens, les trois musiciens défendent avec passion le répertoire pour cette formation singulière, mêlant œuvres originales et arrangements qui en dévoilent toutes les couleurs. .

D186 1213 Les Gimarais Château des Gimarets Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 67 13 87 bsmfestival@gmail.com

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English : Beaujolais en Scène et en Musique

L’événement Beaujolais en Scène et en Musique Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès