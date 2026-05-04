Bienvenue en Beaujonomie Dîner au coeur du Moulin-à-Vent Caveau du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Bienvenue en Beaujonomie Dîner au coeur du Moulin-à-Vent

Caveau du Moulin-à-Vent 1673 Le Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de l’événement annuel Bienvenue en Beaujonomie , partez à la découverte des vins du Cru Moulin-à-Vent à travers une expérience immersive, qui débutera par une balade au cœur des vignes*, guidée par les vignerons de l’appellation. Ils partageront avec vous l’histoire de celle-ci, la richesse des terroirs et le savoir-faire qui façonne l’identité des vins de Moulin-à-Vent.

Pour prolonger ce moment et si le temps le permet, un apéritif vous sera servi au pied du célèbre moulin à vent, emblème de l’appellation, offrant un panorama exceptionnel sur les vignes.

Un repas convivial, préparé par le chef Achille Trouillet, vous sera servi dans le caveau du Cru Moulin-à-Vent, lieu emblématique situé face au moulin.

Cet espace, qui réunit les vignerons de l’appellation, prolongera ce moment de partage et de dégustation dans une atmosphère chaleureuse.

*Parcours facile d’accès à travers les vignes, mais non accessible en poussette. .

Caveau du Moulin-à-Vent 1673 Le Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bienvenue en Beaujonomie Dîner au coeur du Moulin-à-Vent

L’événement Bienvenue en Beaujonomie Dîner au coeur du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)