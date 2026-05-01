Nuit européenne des musées Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Nuit européenne des musées

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Public adulte et famille à partir de 12 ans.

Réservation obligatoire pour les visites flash sur notre site.

Ces visites proposent de découvrir l’exposition permanente pour de décrypter les symboles du compagnonnage et percer les secrets et les traditions des Compagnons.

Énigmes au musée Le secret de Notre-Dame.

À partir de 8 ans.

Un parcours d’énigmes invite les familles à explorer l’exposition autrement, en observant, manipulant et réfléchissant

pour déverrouiller les coffres, percer les secrets du chantier de Notre-Dame et repartir avec une partie du trésor !

Les oeuvres s’échappent des réserves -Tout public.

Partez à la recherche des oeuvres sorties des réserves, explorez et votez pour celle qui restera exposée.

La Musée Participati Tout public

Un dispositif participatif invite chacun à s’approprier les lieux et à partager sa vision du patrimoine. .

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-07 par Musée départemental du Compagnonnage