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Nuit européenne des musées Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Nuit européenne des musées Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins

Nuit européenne des musées Musée départemental du Compagnonnage Romanèche-Thorins samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée départemental du Compagnonnage

Adresse : 98 Rue Pierre François Guillon

Ville : 71570 Romanèche-Thorins

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Romanèche-Thorins

Nuit européenne des musées

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Public adulte et famille à partir de 12 ans.
Réservation obligatoire pour les visites flash sur notre site.
Ces visites proposent de découvrir l’exposition permanente pour de décrypter les symboles du compagnonnage et percer les secrets et les traditions des Compagnons.

Énigmes au musée Le secret de Notre-Dame.
À partir de 8 ans.
Un parcours d’énigmes invite les familles à explorer l’exposition autrement, en observant, manipulant et réfléchissant
pour déverrouiller les coffres, percer les secrets du chantier de Notre-Dame et repartir avec une partie du trésor !

Les oeuvres s’échappent des réserves -Tout public.
Partez à la recherche des oeuvres sorties des réserves, explorez et votez pour celle qui restera exposée.

La Musée Participati Tout public
Un dispositif participatif invite chacun à s’approprier les lieux et à partager sa vision du patrimoine.   .

Musée départemental du Compagnonnage 98 Rue Pierre François Guillon Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 22 02 

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-07 par Musée départemental du Compagnonnage

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