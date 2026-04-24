Murder Party au Caveau du Cru Moulin-à-Vent Union des Viticulteurs du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Murder Party au Caveau du Cru Moulin-à-Vent

Union des Viticulteurs du Moulin-à-Vent Caveau du Cru Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Disparue lors d’une escapade en Beaujolais.

Certains disent l’avoir vue pour la dernière fois lors d’une soirée ; d’autres parlent d’étranges comportements. Et si tout le monde cachait quelque chose ?

Venez enquêter et reconstituer la vérité lors d’une Murder Party immersive au Caveau du Cru Moulin-à-Vent à Romanèche-Thorins.

Durant 2h30, vous devrez observer, questionner, analyser les indices et tenter de découvrir la vérité.

Une enquête immersive,

Des personnages troublants,

Dégustation des vins du cru incluse,

Des rebondissements et beaucoup de suspense.

Le tout, au cœur du Beaujolais, pour une soirée mêlant jeu, convivialité et dégustation.

Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver. .

Union des Viticulteurs du Moulin-à-Vent Caveau du Cru Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murder Party au Caveau du Cru Moulin-à-Vent

L’événement Murder Party au Caveau du Cru Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-04-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)