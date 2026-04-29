Bienvenue au caveau du cru Moulin-à-Vent Caveau du cru du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins

Romanèche-Thorins

Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent

Caveau du cru du Moulin-à-Vent 1673 Route du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Caveau du Cru Moulin-à-Vent vous accueille pour un week-end festif , placé sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Venez rencontrer les vignerons passionnés qui font vivre l’appellation et découvrir toute la richesse de leurs cuvées. Une dégustation conviviale vous attend, entre diversité des styles, échanges authentiques et plaisir du partage. .

Caveau du cru du Moulin-à-Vent 1673 Route du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 19 07 union.moulinavent@orange.fr

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English : Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent

L’événement Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)