Bienvenue au caveau du cru Moulin-à-Vent Caveau du cru du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins
Bienvenue au caveau du cru Moulin-à-Vent Caveau du cru du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins samedi 20 juin 2026.
Romanèche-Thorins
Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent
Caveau du cru du Moulin-à-Vent 1673 Route du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Caveau du Cru Moulin-à-Vent vous accueille pour un week-end festif , placé sous le signe de la convivialité et de la découverte.
Venez rencontrer les vignerons passionnés qui font vivre l’appellation et découvrir toute la richesse de leurs cuvées. Une dégustation conviviale vous attend, entre diversité des styles, échanges authentiques et plaisir du partage. .
Caveau du cru du Moulin-à-Vent 1673 Route du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 19 07 union.moulinavent@orange.fr
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English : Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent
L’événement Les beaux Jours du caveau du Moulin-à-Vent Romanèche-Thorins a été mis à jour le 2026-05-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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